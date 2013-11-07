У НАБУ пояснили правила обов'язкового продажу валюти

Про це повідомила УНІАН Незалежна асоціація банків України з посиланням на роз'яснення регулятора від 5 листопада.

«Вимоги постанови №163 з обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб (зокрема уповноважених банків) і фізичних осіб - підприємців не розповсюджуються на надходження кредитів (позик), які залучаються під державні гарантії, надходження кредитів (позик) і міжнародної технічної допомоги від міжнародних фінансових організацій», - наголошується в повідомленні НАБУ.

За інформацією асоціації, йдеться про міжнародні фінансові організації, членом яких є Україна, а також стосовно яких Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим як для міжнародних фінансових організацій.

Також у повідомленні НАБУ наголошується, що кошти в іноземній валюті, які надходять від міжнародних фінансових організацій на рахунки Мінфіну, Держказначейства і розпорядників коштів держбюджету, є зовнішніми запозиченнями держави, і на них дія вимог з обов'язкового продажу також не розповсюджується.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою №381 від 25 вересня розширив діючі вимоги з обов'язкового продажу валюти. Зокрема, дія норми щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті розповсюджується не лише на валютну виручку резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами, а й на всі надходження в іноземній валюті з-за кордону на адресу юридичних осіб (окрім уповноважених банків) і фізичних осіб - підприємців. Окрім цього, ця норма також поширюється на власні операції уповноважених банків за зовнішньоекономічними договорами.

Згідно з роз'ясненням регулятора, вимоги з обов'язкового продажу розповсюджуються на надходження коштів на рахунки резидентів і іноземних інвесторів у формі іноземних інвестицій до України, надходження на рахунки резидентів за межами України і повернення власних коштів юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, раніше перерахованих за зовнішньоекономічними договорами і одержаних назад у зв'язку з невиконанням таких договорів.

Національний банк має право тимчасово (терміном до 6 місяців) вводити норму щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті, а також право тимчасово змінювати терміни розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, у рамках Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок».

19 листопада 2012 року НБУ скористався передбаченим законодавством правом і ввів обов'язковий продаж 50% валюти експортерами і паралельно з цим зменшив терміни розрахунку за зовнішньоекономічними контрактами з 180 до 90 днів. Нацбанк також зобов'язав конвертувати у гривню валютні перекази на користь фізичних осіб на суму 150 тис. грн (в еквіваленті) і більше.

17 травня 2013 року Національний банк України своєю постановою продовжив на півроку - до 19 листопада - дію вимоги з обов'язкового продажу 50% валютної виручки, а також зберіг введене одночасно з обов'язковим продажем валютної виручки обмеження термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями у 90 днів.

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 жовтня 2013 року становили 21,639 млрд дол., що на 0,08%, або на 17 млн дол. Менше за показник на 1 вересня, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 11,84%, або на 2,907 млрд дол. За оцінками опитаних УНІАН експертів, НБУ утримає розмір резервів до кінця року на рівні 20 млрд дол., і їх подальша динаміка залежить від боргової політики держави і поведінки регулятора на валютному ринку.