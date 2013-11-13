У ГПУ назвали брехнею заяву Власенка про незавершене досудове слідство

У Генеральній прокуратурі називають неправдивими і маніпулятивними заяви захисника колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка про те, що досудове слідство у справі про побиття ним його колишньої дружини Наталії Окунської не завершено і що його про це слідчий не повідомляв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

“Це неправдиві заяви, це спроба маніпулювання інформацією”, - сказали у ГПУ, ще раз зауваживши, що вчора відповідний документ про завершення досудового слідства у кримінальному провадженні Власенку було зачитано слідчим у присутності понятих і вручено, але він з якихось причин його не взяв.

У ГПУ також зауважили, що дійсно Власенко має на сьогодні повістку з'явитися до Головного слідчого управління, але враховуючи, що досудове слідство у справі офіційно завершено він і його адвокат мають можливість почати ознайомлення з матеріалами справи.

Також у прокуратурі звернули увагу і на те, що в разі якщо підозрювана особа захоче надати слідству якусь додаткову інформацію, вона це може зробити шляхом надання відповідного клопотання.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Власенка викликали на допит до Генпрокуратури і повідомили про підозру в неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до Окунської. Генпрокуратура обвинувачує Власенка у вчиненні злочину за ч. 1 та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України.

На тему: Досудове слідство у справі Власенка про побиття колишньої дружини завершено - ГПУ

12 листопада Печерський райсуд Києва обрав Власенку запобіжний захід у вигляді застави в сумі 22 тис. 940 грн. За рішенням суду, Власенко зобов`язаний впродовж двох місяців щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

Також суд зобов’язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому змогу виїхати за кордон.

Також суд заборонив Власенку залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника Тимошенко.

Сьогодні, 13 листопада, у прес-службі Генпрокуратури повідомили, що Головне слідче управління Генпрокуратури завершило досудове слідство у кримінальному провадженні щодо Власенка, який підозрюється у неодноразовому побитті у 2008 році своєї колишньої дружини Окунської.