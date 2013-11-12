Досудове слідство у справі Власенка про побиття колишньої дружини завершено - ГПУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

"Рішення про завершення досудового слідства було прийнято слідчим Генпрокуратури з урахуванням того, що усі необхідні слідчі дії в рамках кримінального провадження виконані" - зазначили у прес-службі ГПУ, зауваживши що єдине, чого не вистачало слідству -- це покази самого Власенка "які вже отримані".

Як підкреслили в ГПУ про прийняте рішення Власенкові та його адвокатові було повідомлено під час чергового допиту в присутності понятих.

На тему: Власенку інкримінують "битовуху", а не політику - ГПУ

У ГПУ продовжуючи тему зауважили, що наразі підозрюваний та сторона його захисту мають право ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, обсяг яких складає 11 томів.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Власенка викликали на допит до Генпрокуратури і надали повідомлення про підозру у неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до колишньої дружини Окунської.

Генпрокуратура обвинувачує Власенка у вчиненні злочину за ч. 1, ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 12 листопада, Печерський райсуд Києва обрав Власенку запобіжний захід у вигляді застави у сумі 22 тис. 940 грн.

За рішенням суду, Власенко зобов`язаний протягом двох місяців щопонеділка і щочетверга з 9.00 до 11.00 прибувати до Головного слідчого управління Генпрокуратури та відмічатися.

Разом з тим, суд зобов`язав Власенка з метою запобігання ухилення від співпраці зі слідством здати слідчому Генпрокуратури на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, які можуть надати йому можливість виїзду за кордон.

Також судом Власенку заборонено залишати територію Києва, за винятком виїзду до Харкова для виконання ним функцій захисника Тимошенко.