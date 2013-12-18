Зрошувальні системи України стануть державними

Про це сказано в опублікованому вчора розпорядженні Кабміну N975-р від 21 листопада, повідомляє Комерсант- Україна. На думку уряду, це дозволить залучити необхідні для розвитку зрошення кредитні кошти.

Згідно з документом, до 1 квітня 2014 має бути проведена інвентаризація з подальшим переданням з комунальної у державну власність внутрішньогосподарських меліоративних систем в Криму, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

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За даними Держагентства водного господарства, на сьогоднішній день в Україні система зрошення охоплює 2,2 млн га сільгоспземел , з яких використовується лише близько 600 тис. га. Затверджена урядом держпрограма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки передбачає збільшення цієї площі на 1 млн га. За розрахунками Інституту зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук, зрошення полів у південних областях буде сприяти підвищенню врожайності зернових і зернобобових культур в 1,7-3,4 разу залежно від виду та сорту. Перший заступник голови Держводагентства Михайло Яцюк підрахував, що для відновлення систем зрошення необхідно залучити в середньому $ 2-3 тис. на 1 га в залежності від стану наявної системи.

На думку директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук Михайла Ромащенко, повернення внутрішньогосподарських меліоративних систем у держвласність дозволить відновити їх технологічну та майнову цілісність від водозабору до поливу сільгоспземель. "Тоді під це майно або держгарантії зможуть бути залучені кредити", - зазначає він. Нагадаємо, на початку грудня міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк заявив, що Україна вже домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про залучення кредиту на $3 млрд для відновлення систем зрошення.

При цьому голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Іван Томич не виключає, що затіяний урядом процес може затягнутися не на один рік, що заморозить залучення інвестицій в меліорацію. "Основні ризики, з якими може зіткнутися уряд - це неотримання згоди сільських рад на передачу в держвласність внутрішньогосподарських меліоративних систем, а також консолідація розпайованих серед населення земельних ділянок", - вважає Томич.