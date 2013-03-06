Україна зможе наростити сільгоспвиробництво на $27 млрд завдяки зрошенню - Міністерство

Таким чином, загальна площа зрошуваних земель може становити до 1,4 мільйона гектарів. Завдяки цьому валове виробництво сільгосппродукції на Півдні може зрости на 26,7 мільярда доларів на рік. Це передбачено в ухваленій Урядом Державній програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

«У нас існує два канали, які працюють на зрошення, – Південний кримський і Каховський. І розвиток системи зрошування − це дуже важлива тема, яку буде підтримувати держава. Для цього планується залучити кошти фінансових установ. І наше завдання – протягом трьох років відродити зрошення на Півдні, зокрема, в Херсоні, Миколаєві та, звичайно, Криму. Це дасть змогу значно збільшити обсяги виробництва зерна в цих регіонах», − зазначив Микола Присяжнюк.

Так, у Державній програмі активізації розвитку економіки передбачено спрямувати 2 мільярда доларів під державні гарантії на відновлення та модернізацію системи зрошення на Півдні України. Своєю чергою, це дасть змогу розшити зрошені площі в Україні з 400 тисяч гектарів до 1,4 мільйона гектарів. Як наслідок, аграрії Херсонської області та Криму наростять валове виробництво продукції сільського господарства на 26,7 мільярда доларів на рік.

Слід нагадати, що нещодавно Президент України Віктор Янукович зазначив, що держава обов’язково підтримає програму відновлення зрошувальних систем на Херсонщині та Криму.