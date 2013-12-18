19 грудня по всій країні пройдуть молебні і Хресні ходи за порятунок України

18 грудня о 9.00 у Свято-Успенській Лаврі (м.Святогірськ, Донецька обл.) Відбулася літургія, молебень і хресний хід «Молитва за Україну!».

Там же відбудеться і оголошення звернення блаженнійшого Митрополита Київського і Всієї України Володимира.

19 грудня о 14.30 в Києві розпочнеться хресний хід від Свято-Введенського монастиря до Свято-Успенського собору Києво-Печерської Лаври, де відбудеться богослужіння і оголошення звернення блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Володимира.

Цього ж дня, 19 грудня, молебни і Хресні ходи відбудуться і в інших регіонах країни:

- Вінницька обл., С. Перепільченци, Свято-Миколаївська церква, початок в 10-30

- Волинська обл., С. Зимно, Зимненський жіночий монастир, початок в 10-30 - м. Донецьк, Святомиколаївська Успенська церква, початок о 9-00

- АР Крим, м.Євпаторія, Свято-Миколаївський собор, початок в 10-30

- Луганська обл., м.Стаханов, Свято-Нікольський собор, початок о 10-00

- м. Одеса, Свято-Успенський собор (Соборна площа), початок о 10-30

- Рівненська обл., м.Острог, Свято-Воскресенський храм, початок в 10-30

- м.Харків, Благовіщенський Кафедральний Собор, початок в 9-30

- Хмельницька обл., смт.Віньківці, Свято- Воскресенський храм, початок в 11-30

*** Ініціатива «Молитва за Україну!» зародилася 14 грудня у Почаївській Лаврі під час проповіді її настоятеля владики Володимира. Метою ініціативи є проведення у всіх храмах України молебнів за суспільну згоду і збереження цілісності держави.

15 грудня о Києво -Печерській Лаврі владика Павло підтримав духовну ініціативу Почаївської Лаври і висловив надію, що в День Святого Миколая буде проведено молебень і Хресний Хід від Свято-Введенського монастиря до Свято-Успенського Собору Києво-Печерської Лаври.

Цю духовну ініціативу благословив блаженнійший Митрополит Київський і Всієї України Володимир.

17 грудня ця ініціатива була підтримана і Святогірської Свято-Успенської Лаврою. Всі три Лаври, як три духовних центри країни, взяли активну участь в підтримці цієї ініціативи - молитися за згоду в Україні