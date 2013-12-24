Український Google запустив святковий дудл

Дудл було створено з нагоди наближення новорічних свят. Так, вже завтра, 25 грудня, в Україні святкуватимуть Різдво віряни католицької церкви, до Нового року лишився рівно тиждень, і два тижні – до Різдва, яке святкують православні та греко-католики.

Довідка. Дудл – модифікація напису «Google» на головній сторінці пошуковика з нагоди тієї чи іншої події. Походить від англійського «doodle», що позначає специфічний тип несвідомого малювання, характерним прикладом якого є малюнки на полях школярських зошитів і студентських конспектів.

Найчастіше приводом для створення святкової версії логотипу стають великі свята на зразок Нового року або річниці від народження чи смерті відомих осіб або знакових подій в історії.

Цього року, наприклад, український Google створював дудли до свого дня народження, до 126-річчя автора парадоксу про «мертвого живого кота» фізика Ервіна Шредінгера та130-річчя видатного письменника Франца Кафки.