Ув'язненого, який втік із херсонської колонії, затримали в Дніпропетровську
У втікача це вже третє ув’язнення.
У Дніпропетровську затримали ув'язненого, який 18 грудня втік із Північної колонії №90 (Херсонська область).
Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-офіцер облуправління Державної пенітенціарної служби України Гаяне Оганесян, оперативники пенітенціарної служби одержали інформацію, що засуджений 24-річний Олександр Безматерних, який втік, перебуває в Дніпропетровську.
В результаті оперативно-слідчих дій 23 грудня втікача було затримано. Операцією із затримання керував начальник колонії, полковник Олексій Луговськой.
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У втікача це вже третє ув’язнення. Востаннє Безматерних був засуджений до 3 років позбавлення волі 11 грудня 2012 року Суворовським районним судом м. Херсона за статтями 190 ч. 2 (шахрайство) і 185 ч. 3 (крадіжка) КК України.
Відсутність засудженого було виявлено начальником відділення 18 грудня о 17:15 під час перевірки засуджених на ділянці соціальної реабілітації Північної ВК № 90, які працюють на контрагентському об'єкті (Херсон, вул. Бериславське шосе, 13).