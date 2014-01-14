Підозрюваному в побитті Чорновол Сергію Котенку відмовили у звільненні

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила колегія суддів Апеляційного суду, залишивши таким чином рішення Печерського суду столиці без змін.

“Ухвалу слідчого суду Печерського районного суду Києва від 27 грудня 2013 року залишити без змін, апеляційну скаргу захисника без задоволення», - зазначається в ухвалі, повний текст якої буде оголошено 21 січня.

Під час судового засідання, яке відбувалося в режимі відеоконференції з підозрюваним Котенком, його захисник просила змінити своєму підзахисному запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт. Також захисник звертала увагу суду на те, що в матеріалах справи відсутні матеріали, які обгрунтовано доводять провину підозрюваного. Крім того, адвокат зазначала, що суд першої інстанції при обранні запобіжного заходу Котенку не обгрунтував можливості обрати менш суворий запобіжний захід. Також адвокат підкреслювала, що Котенко сам з'явився до слідчого і максимально сприяв слідству, надаючи свідчення.

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У свою чергу представник державного обвинувачення зазначив, що Котенко обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, і перебуваючи на свободі, може переховуватись від слідства. Таким чином, заслухавши пояснення сторін, колегія суддів дійшла висновку, що Котенко перебуватиме під вартою до 23 лютого — так як у своєму рішення зазначив суд першої інстанції.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі під Києвом. У МВС повідомили про затримання п’ятьох підозрюваних у побитті журналістки.

27 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту чотирьом з них - Олександру Храмцову, Андрію Насіковському, братам Сергію та Олександру Котенкам.

При цьому лише один з них - Сергій Котенко - був безпосередньо присутній на місці події, в автомобілі Porsche Cayenne, що таранив машину Чорновол. Інші підозрювані заявляють про наявність алібі.