Суд залишив під вартою Олександра Котенка, підозрюваного в побитті Чорновол
Апеляційний суд Києва залишив під вартою другого підозрюваного у побитті журналістки Тетяни Чорновол - Олександра Котенка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив його адвокат Олексій Назаров.
За словами адвоката, таким чином, суд залишив без задоволення його скаргу щодо обрання підзахисному судом першої інстанції запобіжного заходу у вигляді арешту.
Як повідомляв УНІАН, Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі під Києвом. У МВС повідомили про затримання п’ятьох підозрюваних у побитті журналістки.
27 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту чотирьом з них - Олександру Храмцову, Андрію Насіковському, братам Сергію та Олександру Котенкам.
При цьому лише один з них - Сергій Котенко - був безпосередньо присутній на місці події, в автомобілі Porsche Cayenne, що таранив машину Чорновол. Інші підозрювані заявляють про наявність алібі.