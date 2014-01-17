«Укрзалізниця» за рік втратила від пасажироперевезень понад 6,6 млрд грн

"Збитки від пасажирських перевезень становили понад 6,6 млрд грн, зокрема в дальньому сполученні - понад 3 млрд грн, у приміському - 3,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

За даними "Укрзалізниці", однією з ключових причин збитків залізниць від пасажироперевезень є постійний дисбаланс між витратами й доходами від перевезення пасажирів. У 2013 році витрати залізниць становили понад 13,3 млрд грн, а доходи від цих перевезень отримано лише в розмірі 6,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, доходи залізниць України від звичайної діяльності за підсумками 2012 року скоротилися на 0,9 млрд грн - до 56,2 млрд грн. Збитки від пасажирських перевезень за підсумками 2012 року (за попередніми даними) становили 6,7 млрд грн.

«Укрзалізниця» в 2013 році скоротила перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн і перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень із 2008 по 2013 роки становили 33,5 млрд грн. В умовах жорстких регульованих тарифів на перевезення й відсутність державних дотацій до рівня нульової рентабельності, залізниці України традиційно покривають їх самостійно, шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.