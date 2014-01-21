Вболівальники "Динамо" заявили про створення загонів самооборони від "тітушок"

18:50, 21 січня 2014
Суспільство
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Фанати київського "Динамо" з організації WBC заявили про мобілізацію і створення загонів самооборони від "тітушок".

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Про це йдеться у повідомленні на сторінці в соціальній мережі "Вконтакте". 

Вболівальники "Динамо" зазначили, що їх мобілізація не пов'язана з діями міліції в Києві і вони не підтримують жодну з політичних сил.

"Ми виходимо за киян, за нашу країну, за нашу честь", - сказано в повідомленні.

У теж час, фанати закликають осіб молодше 18 років не вступати в загони самооборони. 

"Ми звертаємося до всіх фанатських движів України: хлопці, не допускайте того, щоб люди з ваших лав велися на цей "брудний" заробіток!!! (бути провокатором за гроші - ред.)", - сказано у заяві.

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