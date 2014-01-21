Вболівальники "Динамо" заявили про створення загонів самооборони від "тітушок"
18:50, 21 січня 2014Суспільство
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Фанати київського "Динамо" з організації WBC заявили про мобілізацію і створення загонів самооборони від "тітушок".
Вболівальники "Динамо" на акції
Про це йдеться у повідомленні на сторінці в соціальній мережі "Вконтакте".
Вболівальники "Динамо" зазначили, що їх мобілізація не пов'язана з діями міліції в Києві і вони не підтримують жодну з політичних сил.
"Ми виходимо за киян, за нашу країну, за нашу честь", - сказано в повідомленні.
У теж час, фанати закликають осіб молодше 18 років не вступати в загони самооборони.
"Ми звертаємося до всіх фанатських движів України: хлопці, не допускайте того, щоб люди з ваших лав велися на цей "брудний" заробіток!!! (бути провокатором за гроші - ред.)", - сказано у заяві.
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