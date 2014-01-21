Вболівальники "Динамо" заявили про створення загонів самооборони від "тітушок"

Про це йдеться у повідомленні на сторінці в соціальній мережі "Вконтакте".

Вболівальники "Динамо" зазначили, що їх мобілізація не пов'язана з діями міліції в Києві і вони не підтримують жодну з політичних сил.

"Ми виходимо за киян, за нашу країну, за нашу честь", - сказано в повідомленні.

У теж час, фанати закликають осіб молодше 18 років не вступати в загони самооборони.

"Ми звертаємося до всіх фанатських движів України: хлопці, не допускайте того, щоб люди з ваших лав велися на цей "брудний" заробіток!!! (бути провокатором за гроші - ред.)", - сказано у заяві.