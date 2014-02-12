У "Борисполі" посилили охорону після спроби харків'янина викрасти літак у Стамбулі

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Так, периметр аеропорту патрулює посилена озброєна охорона, а всі автомобілі та всіх працівників аеропорту перевіряють значно ретельніше, ніж раніше.

Посилений контроль запровадили після інциденту на рейсі Харків-Стамбул, коли один з пасажирів повідомив про вибухівку й необхідність скерувати літак до Сочі, а також за рекомендацією антитерористичного центру СБУ - через загрозу терактів.

Читайте такожМЗС: Туреччина розслідує справу про спробу захоплення українцем літака Харків-Стамбул Для пасажирів додаткових перевірок не вводять, хіба що на рейси у Росію забороняють брати з собою будь-яку рідину. Крім того, у самому аеропорту побільшало собак, які шукають вибухівку.

"Перед вами приміщення КПП, там розміщений наряд служби авіаційної безпеки і поряд з ним озброєнний працівник міліції. Також ми ущільнили патрулювання силами авіаційної безпеки периметрової огорожі. Ущільнили роботу фахівців кінологічної служби", - перерахував заступник директора ДП "Аеропорт Бориспіль" Ігор Касьяненко.

Читайте такожУкраїнця, який намагався захопити літак, заарештували в СтамбуліНагадаємо, що увечері 7 лютого нетверезий харків'янин намагався змусити екіпаж літака Боїнг-737-800 змінити маршрут і попрямувати в Сочі, де в той вечір проходила церемонія відкриття Зимової Олімпіади. Пасажир заявив, що у нього бомба, тож "захоплений" українцем літак саджали за допомогою винищувачів.