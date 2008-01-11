Кримінальна схема: працівники банку взяли кредити за даними своїх клієнтів

02:20, 11 січня 2008
Суспільство
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Стаття 190 (шахрайство у великих розмірах)

В місті Хмільник Вінницької області службові особи відділення одного з банків ошукали 14 жителів області.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, у райвідділ міліції стали звертатися жителі міста з заявою про те, що їх було ошукано в одному з банків. Люди скаржились на те, що до них приходили повідомлення про несплачені кредити, які вони, насправді, не оформляли.

Всі ці громадяни, 14 чоловік, були клієнтами банку і отримували через нього заробітну плату.

Встановлено, що службові особи відділення банку, а саме, керівник, головний бухгалтер та банківський оператор, маючи доступ до відповідної інформації про клієнтів, з використанням комп’ютерної техніки оформляли на них кредити від 2500 до 4000 грн. Загальна сума збитку становить 44600 грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.3 ст.190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) та ч.1 ст. 209 (умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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