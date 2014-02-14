На Черкащині в реанімації помер учень, якого привезли до лікарні зі школи
23:43, 14 лютого 2014Суспільство
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У реанімації Кам’янської центральної районної лікарні Черкаської області 13 лютого помер 12-річний учень, якого доставили до лікарні з місцевої школи без свідомості.
На Черкащині в реанімації помер учень, якого привезли до лікарні зі школи
Як повідомили кореспондента УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС в Черкаській області, 13 лютого до Кам’янського райвідділу міліції від чергового лікаря райлікарні надійшло повідомлення про те, що в реанiмацiйному вiддiленнi лікарні помер учень 8-го класу місцевої школи.
Перебуваючи в навчальному закладі, хлопчик втратив свідомість і був доставлений до медичного закладу.
Слідчим відділом Кам’янського райвідділу міліції відомості внесено до Єдиного реєстру. Триває досудове розслідування.
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