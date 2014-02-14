На Черкащині в реанімації помер учень, якого привезли до лікарні зі школи



Як повідомили кореспондента УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС в Черкаській області, 13 лютого до Кам’янського райвідділу міліції від чергового лікаря райлікарні надійшло повідомлення про те, що в реанiмацiйному вiддiленнi лікарні помер учень 8-го класу місцевої школи.

Перебуваючи в навчальному закладі, хлопчик втратив свідомість і був доставлений до медичного закладу.

Слідчим відділом Кам’янського райвідділу міліції відомості внесено до Єдиного реєстру. Триває досудове розслідування.