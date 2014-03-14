На Івано-Франківщині померла одна з найстарших мешканок планети

Про це УНІАН повідомили у Коломийській міській раді.

Козак неофіційно вважалася найстарішою жінкою планети. Після дня народження Козак у лютому почали оформлювати відповідні документи до Книги рекордів Гіннеса.

Похорон відбудеться 15 березня.

Читайте такожСьогодні найстарішій жительці України виповнилося 117 роківЯк повідомляв УНІАН, Катерині Козак 14 лютого виповнилося 117 років. Ця жінка пережила дві світових війни, часи Австро-Угорської імперії, Західноукраїнської Народної Республіки, другої Речі Посполитої, Радянського Союзу. Добре пам’ятає Першу і Другу світові війни.

Жінка ніколи не була у лікарні і не приймала жодної піґулки. Проте ніколи не була одружена і не мала своїх дітей. Виховувала племінників. Вірила в Бога. Залюбки у день народження співала "Заповіт" Шевченка.

У свої 117 років по хаті пересувалася в інвалідному візку, любила дивитися телевізор і могла самостійно вдягнути нитку у голку. На здоров’я у свої 117 років теж не нарікала.

Останніми роками проживала у Коломиї біля сина своєї племінниці, мала сім правнуків та дев'ять праправнуків. Найменший Дмитро молодший за неї на сто років.