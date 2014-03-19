На Львівщині почали перевіряти бомбосховища

Стан бомбосховищ почали перевіряти на Львівщині. Їх на території області близько тисячі, та половина з них непридатні до використання, повідомляє ТСН.ua із посиланням на ТСН.Ранок.

Якщо знадобиться, кажуть місцеві чиновники, частину людей - евакуюють, інші ж - ховатимуться, де доведеться.

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"Сьогодні багато будується нових сучасних супермаркетів, які мають підземні паркінги, які мають підвальні приміщення, які можна спокійно використовувати для захисту. Підвали, в сільській місцевості льохи, ті приміщення, які збудовані під землею", - каже про альтернативні схованки керівник департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Олексій Титаренко.

Тим часом журналістам продемонстрували зразкове укриття, підпорядковане Укрзалізниці. Тут три режими вентиляції, телефонний, радіо й телеграфний зв'язок, кухня, медпункт, санвузол. Пристрої для вимірювання радіації, інструменти для розбирання завалів, дизель генератори та запаси пального. І усе працює. Бо, хоч споруді й 30 років, ремонт тут робили кілька років тому.

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Нагадаємо, на Львівщині вже прихистили понад вісім сотень мешканців Криму, які втекли з півострова через страх за своє життя.