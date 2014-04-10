Дві третини жителів Донецька виступають за єдність України - опитування

Про це УНІАН повідомили у Донецькій обласній громадській організації - Інституті соціальних досліджень і політичного аналізу, посилаючись на результати опитування громадської думки жителів Донецька.

Так, згідно з результатами опитування, сумарно прихильників єдності України 66%, при цьому 31% з прихильників унітарного устрою вважають, що регіонам слід надати більш широкі економічні та податкові повноваження.

При цьому тих, хто бачить майбутнє Донецького регіону у складі України, але з повноваженнями, розширеними до статусу суб'єкта федерації, 16%. Водночас, прихильників входження Донецької області до складу РФ із тими, хто висловився за фактичне входження України до складу союзу, аналогічного СРСР - 27%, і ще 5% бачать область як окреме державне утворення.

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Адекватно сприймають термін «федералізм» в його точному, правовому сенсі (як широкі економічні та політичні повноваження регіонів, але без права піднімати питання про відділення від України) 41% опитаних. Ще 31% вважають, що федералізація дає право в майбутньому на політичне самовизначення регіону, зокрема – на його відділення від України. З урахуванням тих, хто вважає, що федералізація і є фактичний вихід регіону зі складу України (таких 14%), частка тих, що некоректно сприймає поняття федералізації в Донецьку становить 46%. Ще 14% не відповіли на дане питання.

*** Опитування було проведене з 26 по 29 березня 2014 р. за вибіркою, репрезентативною для всього дорослого постійного населення Донецька. Відбір респондентів відбувався за багатоступінчатою квотною вибіркою, вона становила 500 респондентів. Така кількість опитаних дозволяє говорити про граничну похибку результатів ±4,5% (за рівнем значущості в 95%).