МОН наполягатиме, щоб освітні заклади Криму не позбавляли державних ліцензій

Пропозиції не позбавляти їх ліцензій, внісши правки до законопроекту «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України», міністерство направило народним депутатам. Документ, зокрема, передбачає заборону будь-якої господарської діяльності на півострові, якщо вона потребує державного регулювання – ліцензування чи сертифікації. Під цю норму потрапляють і освітні заклади.

Як повідомила УНІАН перший заступник міністра освіти та науки України Інна Совсун, пропозиції Міносвіти підтримав парламентський Комітет з питань освіти та науки. «Міністерство продовжує наполягати, щоб українські освітні установи продовжували своє функціонування на окупованій території, як і раніше, – у звичному режимі. Тобто ми просимо, аби ці заклади виключили з переліку тих, яким не видаватимуть державні ліцензії. Освітні установи, які працюють за українськими програмами, не повинні зникати з Криму», – заявила Інна Совсун.

Перший заступник міністра зазначила, що, враховуючи суспільно-політичну ситуацію в державі, спрогнозувати, чи підтримають депутати пропозиції, складно. Утім «в міністерстві сподіваються – їхні пропозиції візьмуть до уваги».

Інна Совсун також запевнила, що цьогоріч дипломи та атестати українського зразка отримають усі без винятку випускники вишів і шкіл анексованого Криму: «Наразі МОН опрацьовує варіанти оформлення і видачі документів».