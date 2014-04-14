МОН наполягатиме, щоб освітні заклади Криму не позбавляли державних ліцензій
Міністерство освіти та науки України виступає за продовження діяльності українських освітніх установ на території півострова.
Пропозиції не позбавляти їх ліцензій, внісши правки до законопроекту «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України», міністерство направило народним депутатам. Документ, зокрема, передбачає заборону будь-якої господарської діяльності на півострові, якщо вона потребує державного регулювання – ліцензування чи сертифікації. Під цю норму потрапляють і освітні заклади.
Як повідомила УНІАН перший заступник міністра освіти та науки України Інна Совсун, пропозиції Міносвіти підтримав парламентський Комітет з питань освіти та науки. «Міністерство продовжує наполягати, щоб українські освітні установи продовжували своє функціонування на окупованій території, як і раніше, – у звичному режимі. Тобто ми просимо, аби ці заклади виключили з переліку тих, яким не видаватимуть державні ліцензії. Освітні установи, які працюють за українськими програмами, не повинні зникати з Криму», – заявила Інна Совсун.
Перший заступник міністра зазначила, що, враховуючи суспільно-політичну ситуацію в державі, спрогнозувати, чи підтримають депутати пропозиції, складно. Утім «в міністерстві сподіваються – їхні пропозиції візьмуть до уваги».
Інна Совсун також запевнила, що цьогоріч дипломи та атестати українського зразка отримають усі без винятку випускники вишів і шкіл анексованого Криму: «Наразі МОН опрацьовує варіанти оформлення і видачі документів».