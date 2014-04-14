У Слов'янську навчальні заклади призупинили свою роботу на невизначений час
У Слов'янську Донецької області у зв'язку з нестабільною ситуацією в місті, школи, дитячі садки та інші заклади системи освіти призупинили свою роботу на невизначений час.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення було розміщено на місцевому сайті «Діловий Слов'янськ» з посиланням на відділ освіти Слов'янської міськради.
Телефонограми про припинення занять отримали всі керівники навчальних закладів.
У дитячих садках працюватимуть не менше двох чергових на випадок, якщо батьки все ж таки приведуть дітей, але малюки при цьому повинні бути забезпечені всім необхідним.
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У цілому ж батькам рекомендували залишити дітей вдома і, по можливості, забезпечити догляд за ними.
Про час відновлення навчання батькам і дітям повідомлять додатково. Очікується, що це відбудеться після врегулювання ситуації, викладено в повідомленні.