Завтра в Україні очікується невелике похолодання, сильний вітер та дощі
24 квітня антициклон Квінлан, який знаходиться над Балтикою, поширить свій вплив вглиб континенту.
Холодне повітря антициклону досягне території України. Тому температура повітря знизиться до +10 +17 градусів. Однак у південній частині та у західних областях ще буде тепло, до +20 +22 градусів, повідомляє Opogode.ua.
Атмосферний фронт протягом 24 квітня буде перетинати Україну з півночі на південь. Дощі можливі в усіх областях, вітер посилиться, але вдень північ і північний схід очиститься від хмар і тут запанує ясна сонячна погода.
У західній частині очікується дощова погода, місцями з грозами. Температура повітря вночі +9 +14, вдень +14 +20 градусів.
У північних областях вночі часом дощі, грози, вдень без опадів, проте вітряно. Температура повітря вночі +9 +14, вдень +18 +23 градуси.
У центральних областях місцями пройдуть дощі, можливі грози. Температура повітря вночі +9 +14, вдень +12 +17 градусів.
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На сході - дощі, грози. Вдень у Харківській області опадів не очікується. Температура повітря вночі +8 +13, вдень +11 +18 градусів.
На півдні вночі без опадів, вдень пройдуть дощі, грози. Температура повітря вночі +10 +15, вдень +17 +22 градуси.
У Києві вночі часом дощі, грози, вдень без опадів, вітер посилиться. Температура повітря вночі +10 +12, вдень 12-15 градусів тепла.
Вітер очікується в Україні північно-східний, 5-12 м/с, на півночі пориви 15-20 м/с.