Завтра в Україні очікується невелике похолодання, сильний вітер та дощі

Холодне повітря антициклону досягне території України. Тому температура повітря знизиться до +10 +17 градусів. Однак у південній частині та у західних областях ще буде тепло, до +20 +22 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Атмосферний фронт протягом 24 квітня буде перетинати Україну з півночі на південь. Дощі можливі в усіх областях, вітер посилиться, але вдень північ і північний схід очиститься від хмар і тут запанує ясна сонячна погода.

У західній частині очікується дощова погода, місцями з грозами. Температура повітря вночі +9 +14, вдень +14 +20 градусів.

У північних областях вночі часом дощі, грози, вдень без опадів, проте вітряно. Температура повітря вночі +9 +14, вдень +18 +23 градуси.

У центральних областях місцями пройдуть дощі, можливі грози. Температура повітря вночі +9 +14, вдень +12 +17 градусів.

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На сході - дощі, грози. Вдень у Харківській області опадів не очікується. Температура повітря вночі +8 +13, вдень +11 +18 градусів.

На півдні вночі без опадів, вдень пройдуть дощі, грози. Температура повітря вночі +10 +15, вдень +17 +22 градуси.

У Києві вночі часом дощі, грози, вдень без опадів, вітер посилиться. Температура повітря вночі +10 +12, вдень 12-15 градусів тепла.

Вітер очікується в Україні північно-східний, 5-12 м/с, на півночі пориви 15-20 м/с.