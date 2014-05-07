В Сумській єпархії УПЦ cпростували чутки про зберігання зброї у Спасо-Преображенському соборі

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЦ.

“Останнім часом серед жителів м. Суми активно розповсюджуються чутки про те, що нібито у Спасо-Преображенському кафедральному соборі переховуються особи, причетні до сепаратистської діяльності, а також зберігається зброя, яку нібито священнослужителі роздають сепаратистам... Інформація про те, що нібито у Спасо-Преображенському кафедральному соборі (м. Суми, вул. Соборна, 31) перебувають особи, причетні до сепаратизму, не відповідає дійсності. Ніякої зброї чи її компонентів у підсобних приміщеннях Сумського Спасо-Преображенського кафедрального собору чи у самому храмі не було і немає. Така інформація не відповідає дійсності. Про це засвідчив співробітник СБУ, який у супроводі секретаря єпархії особисто перевірив усі приміщення собору”, - повідомляється на сайті.

“Керівництво Сумської єпархії Української Православної Церкви заявляє про рішучість по збереженню миру і громадянського спокою, неухильність у справі пастирської опіки усіх своїх чад, незалежно від політичних чи будь-яких інших суспільних поглядів. Молитва за мир і припинення громадянського протистояння і ворожнечі є повсякденною турботою кожного православного віруючого. Керівництво Сумської єпархії не залишає надії, що спроби штучного створення образа ворога із віруючих людей знайде належну оцінку в суспільстві, а засоби масової інформації докладуть зусиль до об’єктивного висвітлення фактів та спростування безпідставних чуток”, - говорять у єпархії.