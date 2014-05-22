На Волині підтримуватимуть Донбас биттям у дзвони та церковними службами

На Волині в усіх храмах упродовж 10 днів опівдні битимуть у дзвони, а щовечора правитимуть служби за мир і єдність в Україні, - йдеться в сюжеті ТСН.Ніч.

У такий спосіб волинські віряни та церковні служителі вирішили продемонструвати любов і повагу жителям Донбасу, які страйкують проти сепаратизму й тероризму.

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Молитимуться за зміцнення духу й укріплення сили борців з агресорами, а також за якнайшвидший мир на Сході України.