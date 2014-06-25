Начальникам міліції Львова наказали завести сторінки в Facebook

У кожного вже є близько сотні або більше віртуальних друзів, пише ТСН.

"Власна сторінка в соціальній мережі забезпечить оперативне реагування працівників міліції на звернення громадян. Також жителі районів міста зможуть поставити будь-які запитання та отримати відповіді щодо роботи правоохоронців, як їм вчинити в тій чи іншій ситуації", - зазначив головний міліціонер Львівщини Дмитро Загарія.

Саме він і зобов'язав підлеглих зареєструватися в соцмережі, повідомляє прес-служба Головного управління МВС України у Львівській області. Рішення про активну діяльність міліцейських начальників у Facebook ухвалили 19 червня на засіданні наглядової ради при обласній міліції.

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"Двоє начальників райвідділів зафрендили мене у 09:40, один у 10:20, ще один - у 10:40. Дисципліновані або ж просто прийомний день у Facebook. Ще двоє не зафрендили - недисципліновані", - зазначив журналіст зі Львова Олег Онисько.