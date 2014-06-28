Терористи відібрали у рятувальників автомобілі "на потреби" ЛНР
01:53, 28 червня 2014Суспільство
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На Луганщині терористи відібрали автомобілі у рятувальників.
REUTERS
Про це розповіли місцеві жителі, пише Informator.lg.ua.
Зазначається, що в четвер у станично-луганську частину МНС приїхали кілька озброєних людей, які представилися "військом ЛНР" і, погрожуючи застосуванням зброї, заволоділи майном рятувальників.
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"На потреби республіки" відібрані два автомобілі - УАЗ і ГАЗ-66.
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