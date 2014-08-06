Із зони АТО за останній тиждень щодня переселяється понад 1,5 тис - ДСНС

Про це повідомив керівник Міжвідомчого координаційного штабу, заступник голови ДСНС Василь Стоєцький на засіданні координаційного штабу у Кабінеті міністрів.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Стоєцький наголосив, що «протягом останнього тижня кількість переміщених становить в середньому понад 1,5 тис осіб щоденно і має тенденцію до збільшення».

Він зауважив, що найбільш складна ситуація щодо розміщення громадян, організації їх життєзабезпечення – у м. Київ (15,6 тис. осіб), Харківській (10,8 тис. осіб), Дніпропетровській (8,6 тис. осіб), Запорізькій (7,8 тис.), Одеській (6,6 тис.), Полтавській (4,9 тис.) та Львівській (4,5 тис.) областях. Найменша кількість розселених - у Волинській (659 осіб), Тернопільській (668 осіб), Рівненській (798 осіб) та Чернівецькій (597 осіб) областях.

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На засіданні Міжвідомчого координаційного штабу, що відбулося під головуванням віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана, обговорювалося питання щодо забезпечення належних умов проживання тимчасово переміщених осіб у осінньо-зимовий період та можливості розселення жителів сходу у регіонах України. «Нині ми організовуємо розміщення людей саме у найменш заселених регіонах країни», сказав Стоєцький. За його словами, «проживання людей у осінньо-зимовий період, є питанням номер один для штабу, що взаємодіє з місцевими адміністраціями, громадськими організаціями з питань надання допомоги щодо обігріву та обладнання приміщень до зимового періоду». «Також вирішуються питання щодо повернення жителів сходу до звільнених від терористів міст. Рятувальники працюють у Луганській та Донецькій областях, аби якнайшвидше відновити інфраструктуру ”, - додав він.