Кошторису святкування Дня Незалежності ще немає – міністр культури

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

«Немає ще чіткого кошторису, я вам чесно скажу, зараз по казначейству майже нічого не проходить і багато з цих заходів не мають ще навіть чіткого кошторису”, - сказав міністр і додав, що з певними технічними службами вони домовляються, “грубо кажучи, в кредит”.

Нищук зазначив, що парадом займається Міністерство оборони, тому він не знає навіть приблизну кількість коштів на цей захід.

Водночас, говорячи про орієнтовні суми на ті заходи, які у компетенції Міністерства культури, Нищук зазначив, що “на одне йде сто з чимось тисяч, ми якось робимо чисто для технічного забезпечення і для виставки”.

“Для концерту на Майдані, для того, щоб сцену зробити, привезти все - там близько 300 з чимось (тисяч гривень — УНІАН) повністю весь захід. На Софійській площі вся сцена, весь захід всередині - це теж близько цих грошей”, - сказав він і додав, що кошти ще не затверджені.Читайте такожДень Незалежності України відзначать парадом - Указ президента

Відповідаючи на запитання щодо ініціатив не витрачати бюджетні гроші на святкування, Нищук навів приклад, що у минулі роки кошторис на День Незалежності становив понад 3 млн грн на один день.

“Поки що ми не витрачаємо жодної копійки. І я із задоволенням, і є заклики до тих державних підприємств, через які мають проходити ці заходи, про те, щоб вони шукали партнерів, спонсорів, щоб вони забезпечили”, - сказав міністр.