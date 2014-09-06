Адвокат льотчиці Савченко розраховує на внесення її в список для обміну

"Смію сподіватися, що Надію Савченко включать в список військовополонених на обмін. Власне, вона-то точно підпадає під його умови", - написав він у "Твіттері", повідомляє радіо "Свобода".

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У той же час уповноважений президента з врегулювання ситуації на сході України Ірина Геращенко написала в соцмережі, що вранці спілкувалася з мамою Надії Савченко. "Мама Наді Савченко пані Марія, з якою ми в постійному контакті, дуже чекає свою дочку і вірить, що мінські домовленості дають шанс звільнити нашу героїню. Як і сотні інших заручників, списки яких зараз уточнюються", - повідомила Ірина Геращенко.

Як пояснила Ірина Геращенко, всі заручники повинні бути звільнені. "Ми сподіваємося, що цей процес відбудеться протягом 7 днів, не пізніше", - сказала вона. На думку Ірини Геращенко, мова йде про сотні полонених українців. "Всі ці люди повинні бути звільнені, зокрема й ті, які знаходяться на території Росії - Надія Савченко, Олег Сенцов", - зазначила вона.