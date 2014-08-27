Савченко у російському суді: У нас вже немає Януковича, у вас скоро не буде Путіна

Українська льотчиця Надія Савченко, яку викрали та утримують у Воронежі (Росія), у залі суду висловила сподівання, що режим Путіна в Росії скоро закінчиться.

"У вас немає справедливості, у вас немає закону. Ваша влада - це просто… Дякувати Богу, у нас уже немає Януковича. Буду вірити, що у вас скоро не буде Путіна", - заявила Савченко.

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Нагадаємо, Надія Савченко заявила в суді, що перебуває в РФ з 24 червня, а не з 30-го, як це зазначено в матеріалах слідства.

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибули на територію України, у складі групи бойовиків, і висвітлювали їх напади на українських військових.