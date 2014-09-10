За 8 місяців в Україні вбили сім журналістів, зафіксовано 265 випадків їх побиття

Про це йдеться у результатах моніторингу порушень прав журналістів Інституту масової інформації «Барометр свободи слова», переданому агентству УНІАН.

У документі зазначено, що основними подіями у сфері свободи слова в Україні у серпні стали загибель 5 серпня поблизу міста Сніжне Донецької області російського журналіста Андрія Стеніна, різке зростання тиску на журналістів і ЗМІ з боку окупаційної влади Криму та продовження терористами захоплення у полон журналістів.Читайте такожЗниклий фотокор агентства "Россия сегодня" загинув під Донецьком місяць тому

В ІМІ вважають, що обставини загибелі Стеніна потребують ретельного і неупередженого розслідування, досі відомо лише, що він перебував у машині, у яку влучив снаряд. Українська сторона наразі не має доступу до місця, де стався інцидент, оскільки дана територія контролюється терористами «Донецької народної республіки». Це вже сьома смерть журналіста у цьому році, сказано в матеріалах моніторингу.

Також повідомляється, що у серпні було зафіксовано 9 випадків порушень свободи слова у Криму, в той час як у липні було зафіксоване лише одне порушення.

«Зокрема, продовжувався тиск на Чорноморську телерадіокомпанію, «Центр журналістських розслідувань» та засновника Кримської агенції новин (QHA) Ісмета Юкселя. Окупаційна влада Криму також почала блокувати українські сайти», - зазначає ІМІ.

Серед інших порушень експерти ІМІ зафіксували 8 випадків у категорії «побиття, напади», а також 8 випадків викрадень та утримань журналістів на сході України. Зокрема, журналісти телеканалів НТН, «Еспресо.ТВ» та «112 Україна» були захоплені в заручники «ДНР» та «ЛНР».Читайте такожУ Донецьку бойовики викрали журналіста Антона Скибу

*** Інститут масової інформації проводить щомісячний всеукраїнський моніторинг свободи слова за наступними категоріями: фізична агресія, цензура та доступ до інформації, економічний та політичний тиск, юридичний тиск, та кібер-злочини проти ЗМІ і журналістів. До щомісячного звіту включаються лише випадки, пов’язані зі свободою слова та професійною журналістською діяльністю.