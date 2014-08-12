У РФ порушили справу за фактом "викрадення" в Україні фотокора агентства "Россия сегодня"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу за фактом викрадення в Україні фотокореспондента редакції міжнародного інформаційного агентства «Россия сегодня» Андрія Стеніна (ст.126 КК РФ)», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Стенін перебував у відрядженні в Україні з 13 травня і виконував редакційні завдання, працюючи в Києві, Луганську, Донецьку, Маріуполі, Шахтарську, Слов'янську та інших містах. Востаннє від нього було одержано матеріал 5 серпня, після чого кореспондент перестав виходити на зв'язок з редакцією. Перевіряється версія причетності до його захоплення бійців Нацгвардії і силових структур України, йдеться в повідомленні.

Читайте такожТерористи випустили викраденого фотокореспондента Антона Скибу«В рамках кримінальної справи для з'ясування всіх обставин зникнення Стеніна відповідно до норм російського кримінально-процесуального законодавства слідство має намір негайно звернутися із запитом про правову допомогу до компетентних органів України», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПоранена на Донбасі польська журналістка перебуває у важкому стані - медикиЯк повідомляв УНІАН, Слідчий комітет РФ, раніше інформуючи про події в зоні проведення АТО, зазначав, що події відбувалися на території терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР». Наприклад, російська сторона викрала українську військову льотчицю Надію Савченко в Луганській області, але в кримінальній справі російські слідчі використовують формулювання «на території «Луганської народної республіки».