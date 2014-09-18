До Харкова прибули посли та керівники ключових агентств ООН

Серед прибулих в Харків посол Бельгії в Україні Люк Якобс, посол Норвегії в Україні Йон Эльведал Фредріксен, посол США з питань координації допомоги Кліффорд Бонд, заступник посла Японії в Україні Хіромі Накано, генеральний консул Німеччини в Донецьку Детлеф Вольтер, керівник представництва Німецького банку розвитку в Україні Гуннар Шаелжолз, керівник офісу Управління ООН з координації гуманітарних питань в Україні Марсель Вассен, а також інші дипломати та представники агентств ООН.

Читайте такожАгентство ООН у справах біженців надасть Київській ОДА 1,3 млн гривень для допомоги переселенцям

Як зазначив голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Балута, основна мета приїзду такої представницької делегації - вивчення ситуації в Харківському регіоні, а також у Донецькій і Луганській областях. «Представники делегації хочуть зрозуміти, чим безпосередньо вони можуть бути корисні в роботі, яку сьогодні проводить Харківська обласна держадміністрація з вимушеними переселенцями», - сказав він.

За словами Ігоря Балути, дипломати та представники агентств ООН - це ті люди, які не просто допоможуть, але і будуть залучати кошти європейських донорів для Харківської, Донецької та Луганської областей на ті об'єкти, які необхідні для проживання людей. «Також вони хочуть оцінити ступінь руйнувань в Донецькій і Луганській областях, зрозуміти, чому така велика кількість переселенців зараз перебуває в Харківській області», - сказав Ігор Балута.