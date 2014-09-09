У Харківській області підготують близько 100 гранатометних груп

Про це сьогодні в Слов'янську повідомив журналістам голова Харківської обласної держадміністрації (ОДА) Ігор Балута. За його інформацією, з числа добровольців створять команди і навчать близько 100 гранатометних груп та 20 груп стрільців з переносних зенітно-ракетних комплексів.

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Голова ОДА зазначив, що перший відбір у групи пройшов 7 вересня на площі Свободи в Харкові з ініціативи громадськості та за підтримки ОДА. Тоді добровольці ознайомилися з автоматами Калашникова та пістолетами Макарова.

Ігор Балута додав, що наступний етап - перевірка цих людей протягом декількох днів. Після чого вони будуть займатися на полігонах в Харківській області. Після навчання добровольці зможуть піти на службу або залишитися вдома до того часу, коли вони будуть потрібні.