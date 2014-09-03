У Харкові активісти на мітингу вимагали від влади почати підготовку до оборони

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 активістів зібралися біля входу до приміщення ОДА. Люди тримали в руках національну символіку та плакати з написами: "Захистимо рідний край", "Зброя патріотам", "Даєш бронетанковий комітет" і "Захистімо рідне місто".

Читайте такожХарків’яни пікетуватимуть Генконсульство РФ через вторгнення російських військ до України

За словами члена координаційної ради Євромайдану Ігоря Рассохи, учасники пікету вимагають виділити кошти на ремонт бронетехніки, яка зберігається на складах в Харкові, а також кошти на закупівлю безпілотних літальних апаратів, виробництво яких можна налагодити в Харкові.

Він підкреслив, що Харків необхідно готувати до оборони, "і тоді, можливо, ця оборона не знадобиться". "Ми не протиставляємо себе державі, ми вимагаємо, щоб вона виконувала свої функції", - зазначив активіст.

У свою чергу, член координаційної ради Євромайдану Володимир Чистилін додав, що учасники пікету вимагають організувати для чоловіків початкові курси військової підготовки, для інших харків'ян - курси з надання медичної допомоги.

Крім цього, за його словами, євромайданівці пропонують почати рити окопи, як це зробили в Маріуполі та Дніпропетровську, щоб підготуватися до оборони.

До мітингувальників вийшов голова Харківської ОДА Ігор Балута та запевнив активістів у тому, що область готується до оборони. Зокрема, за словами Ігоря Балути, в Харківській області буде створено ще один батальйон територіальної оборони. Також готуються фортифікаційні споруди, відновлюються і підключаються до комунікацій бомбосховища. Голова ОДА підкреслив, що в Харкові всі заводи військово-промислового комплексу "працюють на 100%".