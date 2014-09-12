У Щасті на Луганщині мер попросив вибачення у мешканців міста та подав у відставку

09:22, 12 вересня 2014
Політика
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Міський голова міста Щастя Луганської області Вадим Живлюк подав у відставку.

schastye.lg.ua

Свої дії він мотивує тим, що не може виконувати свої посадові обов'язки, повідомляє "Інформатор".

У сповіщенні про відхід Живлюк подякував міськраді та її виконавчому комітету за спільну роботу, а також попросив вибачення у жителів міста Щастя.

Читайте такожУ Щасті на Луганщині снайпер застрелив двох осіб - ЗМІЖивлюк перебував на посаді мера міста з 2010 року.

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