У Щасті на Луганщині мер попросив вибачення у мешканців міста та подав у відставку

Свої дії він мотивує тим, що не може виконувати свої посадові обов'язки, повідомляє "Інформатор".

У сповіщенні про відхід Живлюк подякував міськраді та її виконавчому комітету за спільну роботу, а також попросив вибачення у жителів міста Щастя.

Читайте такожУ Щасті на Луганщині снайпер застрелив двох осіб - ЗМІЖивлюк перебував на посаді мера міста з 2010 року.