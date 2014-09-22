ВООЗ надала Україні перший транш гуманітарної допомоги на 2,4 млн грн

Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

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ВООЗ передала Міністерству охорони здоров'я перелік лікарських засобів та медичних виробів для надання допомоги особам, які у період проведення АТО отримали поранення, контузію або інше ушкодження. Вантаж дозволить забезпечитипотреби 170 тис. пацієнтів протягом трьох місяців, включно з 200-ми оперативними втручаннями. Заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець проінспектував отримання гуманітарного вантажу від ВООЗ, який прибув на склади ДП "Укрвакцина".

Василь Лазоришинець подякував послу Норвегії Йону Элведалу Фредриксену за допомогу уряду країни, який оплатив склад гуманітарного вантажу і представника посольства Ізраїлю в Україні Іцхака Кармеля Кагана за те, що його держава профінансувала транспортування вантажу в Україну.

В гуманітарну допомогу, за словами заступника міністра охорони здоров'я України, увійшли медикаменти, медичне приладдя для багаторазового використання, медичне обладнання та предмети медичного призначення, анестезуючі препарати, анальгетики, протиалергічні та протиепілептичні препарати, антибактеріальні, серцево-судинні, дерматологічні препарати, набори для оперативних втручань.

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"Цей вантаж вже повністю розподілений. В першу чергу допомога вирушає на звільнені території Луганської і Донецької областей, а також туди, де є найбільша кількість переміщених осіб. Це Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області та місто Київ", - зазначив Василь Лазоришинець.

Вже 25 вересня очікується наступний транш допомоги від ВООЗ, яким в Україну доставлять протистовбнякову сироватку.