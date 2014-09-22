Українська гуманітарна допомога прибула до Луганська
14:12, 22 вересня 2014Суспільство
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До Луганська прибула гуманітарна допомога від уряду України.
Україна направила гуманітарну допомогу в Луганськ / facebook.com/iryna.gerashchenko
Про це повідомив спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
"Завдяки виконанню положень мирного плану президента України, українська гуманітарна допомога зараз доставлена в контрольований терористами Луганськ при посередництві Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з дотриманням всіх норм цієї організації", - сказав Лисенко.
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За його словами, на черзі ще майже 600 тонн гуманітарного вантажу: консерви, крупи, цукор, борошно, предмети гігієни, які зберігаються на складах Старобільська та Сєвєродонецька.
Лисенко нагадав, що українська влада передала її МКЧХ ще в серпні.
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