Волонтери повідомляють про випадки смерті від голоду в окупованих містах Донбасу

Про це УНІАН повідомили джерела на окупованих територіях.

За їхніми даними, в контрольованих бойовиками містах Донбасу від голоду помирають самотні літні люди, у яких обмежена здатність пересуватися.

У багатьох населених пунктах не працюють соцслужби, не проводяться соціальні виплати, а обсягів гуманітарної допомоги не вистачає для всіх.

Тим літнім людям та інвалідам, у яких немає рідних і хто не може самостійно себе забезпечити, доводиться розраховувати тільки на волонтерів, які незважаючи на всі зусилля по пошуку таких людей, іноді знаходять їх вже мертвими.

Читайте такожГуманітарна ситуація в тимчасово окупованих містах погіршується - РНБОСитуація ускладнюється ще й тим, що багато обмежених у пересуванні людей не перебувають на обліку в будинках для літніх людей і про них часто немає ніякої інформації.

Як підтвердили власні джерела УНІАН, на даний момент на Донбасі волонтери поховали вже 16 осіб, померлих від голоду. Їхні тіла були знайдені в своїх квартирах і будинках.