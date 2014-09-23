У Донецьку бойовики заборонили вузькопрофільним лікарям виїжджати на виклики до інших міст
Терористи самопроголошеної «Донецької народної республіки» заборонили виїзд із Донецька вузькопрофільним лікарям для надання допомоги жителям інших міст області.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на віце-губернатора - директора Департаменту охорони здоров`я ОДА Олену Петряєву.
За її словами, сьогодні сфера охорони здоров`я в області перебуває в складній ситуації, оскільки через окупацію частини території вона, по суті, розділена на дві частини – одну контролює «ДНР», другу – українська влада.
На тих територіях, де керує так звана «ДНР», діє «міністерство охорони здоров`я», яке намагається перепідпорядкувати собі обласні медустанови й лікарні в тих містах і районах, де проходить АТО. На таких територіях не виплачується зарплата лікарям, самі установи не фінансуються.
Що стосується лікарень, розташованих на території, підконтрольній українській владі, то їх фінансування здійснюється в повному обсязі.
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Говорячи про роботу санітарної авіації й загалом Центру екстреної медико-санітарної допомоги, Петряєва повідомила, що головна диспетчерська як і раніше знаходиться в Донецьку й залишається під контролем «ДНР». Керівники цієї організації заборонили виїзд вузькопрофільним лікарям центру для надання допомоги жителям інших міст області. У Донецьку також залишилася велика частина реанімобілів.
«Ті станції швидкої допомоги, які працюють на звільнених територіях, виїжджають на виклики в звичайному режимі», - повідомила Петряєва.
Крім того, вона підкреслила, що жителі області, яким необхідні консультації вузьких фахівців, можуть вільно звертатися в аналогічні медустанови в інших обласних центрах України.
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Як повідомляв УНІАН, терористи «Донецької народної республіки» на контрольованій ними території «націоналізували» всі медустанови й укладають трудові договори безпосередньо з лікарями. За інформацією медичних працівників кількох лікарень у Донецьку й Макіївці, так зване «міністерство охорони здоров`я «ДНР» ліквідовувало обласне, всі міські й районні управління та відділи охорони здоров`я, працівників цих структур направили на місця в лікарні. Всіх лікарів у медустановах зобов`язали підписати трудові угоди з «міністерством охорони здоров`я «ДНР», а ті, хто був не згоден, звільнили.
Медпрацівники зазначили, що заробітну плату їм також обіцяли платити з бюджету «ДНР».