У Луганську збираються почати опалювальний сезон 15 жовтня

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, відбулося чергове засідання штабу з підготовки міста до зими.

Директор КП «Теплокомуненерго» Ігор Мициков розповів, що на сьогодні із 677 поривів на теплотрасах ліквідовано 550.

"Підготовка до опалювального сезону, який стартує 15 жовтня, йде активними темпами, – сказав Мициков. – Ми робимо усе можливе, щоб об'єкти згідно з графіком одержали тепло. Проблемним залишається питання отримання матеріалу, зокрема ацетилену. Роботи в цьому напрямі ведуться".

Читайте такожЛуганчани продовжують виживати в критичних умовахКрім того, на даний час продовжується робота з виявлення і усунення проблем у школах, дитячих садках, житлових будинках та інших об'єктах. Як і планувалося, з 1 жовтня (за наявності води і електрики) почнуть працювати шкільні і дошкільні установи. Проблемними залишаються школи №7, 14, 29, 34, 35, 39, 51.

"Ці об'єкти найбільше постраждали під час збройного протистояння, тому запускатися не будуть", – сказала директор департаменту освіти Луганської міської ради Валентина Кияшко.