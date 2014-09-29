Бойовики платять вчителям за роботу сухими пайками
10:02, 29 вересня 2014Суспільство
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У школах на захоплених бойовиками територіях вчителям пропонують в оплату за роботу брати сухі пайки.
REUTERS
Про це керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці в соцмережі.
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"У школах на захоплених бойовиками територіях вчителям запропоновано в оплату за роботу брати сухі пайки. Пайки виробництва РФ. Видається 1 пайок в день", - написав Дмитро Тимчук.
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