Бойовики платять вчителям за роботу сухими пайками

Про це керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте такожУ Стаханові бойовики знищують українські підручники - Тимчук

"У школах на захоплених бойовиками територіях вчителям запропоновано в оплату за роботу брати сухі пайки. Пайки виробництва РФ. Видається 1 пайок в день", - написав Дмитро Тимчук.