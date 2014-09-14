У Макіївській школі бойовики вимагають замінити на російську мову все, що написано на стендах по-українськи

Про це кореспонденту УНІАН повідомили батьки учнів Макіївської загальноосвітньої школи №2.

За словами співрозмовників, 13 вересня в школі№2 проходило загальношкільні батьківські збори, на якому вирішували, коли йти дітям у школу. Читайте такожУ Донецькій області 1 вересня навчальний рік почнеться тільки в 50% шкіл

«Спочатку ми хотіли, щоб діти почали навчатися з 15 вересня, але потім вирішили перенести початок занять ще на тиждень. Але не це важливо. На збори прийшли два ДНРовца в повній екіпіровці, з автоматами і сказали, прибрати всю українську символіку, і все, що знаходиться на стендах українською мовою, зажадали замінити на російську», - розповіли батьки.

При цьому вони, з жалем констатували, що «терористи категорично заявили, що тепер наша школа буде тільки російською».