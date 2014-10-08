Вантажівки з гуманітарною допомогою з Німеччини прибули в логістичний центр під Києвом

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). "Сьогодні, 8 жовтня, близько 2.00, 98 вантажівок з гуманітарною допомогою від уряду Німеччини прибули в логістичний центр під Києвом. Ще 14 вантажівок (усього український кордон перетнули 112 вантажівок) прибудуть у центр сьогодні, у другій половині дня. Станом на 12.00 рятувальники розвантажили 12 фур. Зараз триває розвантаження ще 12 вантажівок. До кінця дня, в цілому ми плануємо розвантажити 30 фур", - повідомив голова ДСНС Сергій Бочковський.

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Він зазначив, що у вантажівках з гуманітарною допомогою знаходиться медичне обладнання, інвалідні коляски, ліжка, ковдри, побутова техніка (холодильники, пральні машини) і теплий одяг для тимчасово переміщених осіб

"Після прибуття і розвантаження всіх вантажівок співробітники Товариства Червоного Хреста в Україні спільно з рятувальниками доставлять гуманітарну допомогу за місцем призначення", - зазначив Сергій Бочковський.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 112 вантажівок з гуманітарною допомогою від Німеччини перетнули польсько-український кордон.