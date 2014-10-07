Гуманітарна допомога з Німеччини прибуде до Києва вночі, а до регіонів - після 12 жовтня

Гуманітарна допомога з Німеччини на суму 18 млн євро, яка сьогодні доставлена в Україну, буде доставлена до Києва в ніч на 8 жовтня, а розподілена між регіонами після 12 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок повідомив заступник голови Державної фіскальної служби Анатолій Макаренко, який курирує митну політику.

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"Ми очікуємо підхід колони сьогодні пізно вночі, можливо завтра вранці, оскільки є відповідний графік руху колони. І за моєю інформацією ... до 12 жовтня весь вантаж буде розподілений і направлений у відповідні міста", - сказав Макаренко.

За його словами, одержувачем вантажу є Держслужба з питань надзвичайних ситуацій. Також він зазначив, що гуманітарна допомога обсягом 740 тонн буде доставлена до Дніпропетровська, Запоріжжя й Харкова.

Голова митниці повідомив, що гуманітарна допомога включає збірні конструкції для будинків, обладнання, генераторні станції та інше.

При цьому Макаренко сказав, що не виключає, що уряд Німеччини планує направити другий гуманітарний конвой в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова митниці повідомив, що гуманітарна допомога з Німеччини, що складається з 112 вантажних автомобілів, пройшла митне оформлення в Польщі й слідує в Україну без повторного митного контролю.

Країни всього світу, щоб підтримати Україну в складній економічній та військовій ситуації, направляють до країни вантажі з гуманітарною допомогою. Проте великий скандал викликали так звані «гуманітарні конвої» з Росії, які ввозилися в Україну з численними порушеннями. РФ підозрюють у прихованій допомозі проросійським бойовикам на Донбасі.