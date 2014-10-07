Українська митниця оформила гуманітарну допомогу з Німеччини

Про це повідомив заступник голови Державної фіскальної служби Анатолій Макаренко на своїй сторінці в соцмережі.

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"Сьогодні у міжнародному пункті пропуску "Дорохуськ-Ягодин" українські митники і прикордонники спільно з польськими колегами (на польській стороні) провели всі необхідні процедури з оформлення гуманітарного конвою з Німеччини", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН,6 жовтня в Україну з Німеччини прибуло 112 вантажівок з гуманітарною допомогою для жителів Донбасу.