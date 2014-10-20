Спецслужби РФ планували теракти в Одесі, навчаючи бойовиків у спеціальному таборі в Криму

В Одеській області співробітники СБУ знешкодили екстремістську групу, члени якої за віданням спецслужб РФ планували вчинити низку терактів та організувати акції протесту з метою дестабілізації ситуації в регіоні напередодні позачергових виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

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За її словами, затримано чотирьох місцевих мешканців, які входили так званої організації “Куликове поле”, троє з яких відомі на прізвиська “Лис”, “Таліб” та “Інтелігент”.

Встановлено, що наприкінці серпня “Таліб” під час поїздки до Москви отримав завдання від так званого “Координаційного центру” “Новая Русь” створити в Одесі злочинну групу, яка мала організувати масові антиукраїнські акції з дискредитації органів влади та правоохоронних структур.

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Відповідно до інструкції, “Таліб” отримував через зв'язкового з Придністров'я інструкції про зустріч з офіцером спецслужби Росії у місті Бєлгород. Під час цієї зустрічі «Таліб» домовився про організацію тренувань у спеціальному таборі в Криму, зокрема, навчання з мінувально-саперної справи в умовах міста.

Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучили пістолети, боєприпаси до них, вибухові пакети, прилади дистанційного управління для вибухових пристроїв, топографічні карти, спеціальну військову літературу.