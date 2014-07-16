СБУ затримала поширювачів екстремістської газети "Новороссия" у Хмельницькому (фото)

17:32, 16 липня 2014
Політика
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Співробітники СБУ в Хмельницькій області затримали групу осіб, які закликали до підтримки терористичних бандформувань зі Сходу. 

Сепаратистську газету намагалися поширювати в Хмельницькому

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Зловмисники активно розповсюджували сепаратистські газети «Новороссия», влаштовували відеоконференції в мережі Інтернет, під час яких закликали громадян України до протидії законній владі", - говориться в повідомленні.

Читайте такожУ Полтавській області СБУ затримала осіб, що збиралися поширювати екстремістську газетуТрьох мешканців Хмельницького було затримано на одній з міських вулиць при отриманні чергового тиражу газет «Новороссия» 14 липня, повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманих  вилучено ще 250 примірників газети “Новороссия”, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, рукописні записники, які підтверджують протиправну діяльність затриманих.

Тривають допити, слідчі дії.

Сепаратистську газету намагалися поширювати в Хмельницькому

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