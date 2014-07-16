СБУ затримала поширювачів екстремістської газети "Новороссия" у Хмельницькому (фото)

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Зловмисники активно розповсюджували сепаратистські газети «Новороссия», влаштовували відеоконференції в мережі Інтернет, під час яких закликали громадян України до протидії законній владі", - говориться в повідомленні.

Читайте такожУ Полтавській області СБУ затримала осіб, що збиралися поширювати екстремістську газетуТрьох мешканців Хмельницького було затримано на одній з міських вулиць при отриманні чергового тиражу газет «Новороссия» 14 липня, повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманих вилучено ще 250 примірників газети “Новороссия”, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку, рукописні записники, які підтверджують протиправну діяльність затриманих.

Тривають допити, слідчі дії.