Національне антикорупційне бюро продовжує ігнорувати законодавство, таємно проводячи процесуальні дії в так званій «справі суддів ОАСК», і готуючи провокацію проти голови суду Павла Вовка.

Про це заявив адвокат глави ОАСК Андрій Заєць в повідомленні для ЗМІ, пише capital.ua.

«На цей час мені, як адвокату судді Павла Вовка, стало відомо про підготовку чергової провокації проти мого клієнта. Вимога захисту проводити процесуальні дії згідно з процедурою і в присутності адвоката ігноруються співробітниками НАБУ.

Очевидно, метою таких дій є не прогрес у розслідуванні кримінальної справи, а спроби штучно роздути медійний скандал і знову звинуватити мого клієнта в небажанні співпрацювати зі слідством.

Павло Вовк не є підозрюваним у «справі ОАСК», що доведено рішенням суду та рішенням ВРП. Однак, він готовий надавати допомогу слідству і співпрацювати з детективами НАБУ. Але тільки на принципах законності та поваги до його прав як судді й громадянина України.

Переконані, що підміна реального розслідування скандалами в ЗМІ завдає шкоди всім сторонам — і самому НАБУ і судовій системі України. Знову закликаємо НАБУ припинити займатися піаром і повернутися в правове поле», - наголошується в заяві адвоката судді Павла Вовка

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Автор: УНІАН