Він більше не працює на території України.

YouTube заблокував канал колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича та інших осіб, проти яких в Україні запровадили санкції.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Центру протидії дезінформації у соціальній мережі Facebook, у списку опинилися канали політолога Костянтина Бондаренка, блогера Дмитра Васильця, російської пропагандистки Анастасії Кашеварової та лідера організації "Потон" Павла Оніщенка:

"Всі канали не працюють на території України. Усі вищевказані особи перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, які ввів у дію своїми указами президент Володимир Зеленський".

У ЦПД нагадали, що раніше YouTube вже блокував канали журналіста Олександра Шелеста та політолога Вадима Карасьова.

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Санкції проти Арестовича

Нагадаємо, взимку 2023 року Арестович, який тоді був радником Офісу президента України, заявив, що російська ракета, яка влучила в житловий будинок у Дніпрі, нібито була збита українською протиповітряною обороною.

Твердження Арестовича офіційно спростували, однак його заява викликала широкий резонанс та критику. На тлі скандалу радник ОП звільнився з посади, а пізніше взагалі залишив Україну.

Після цього Арестович неодноразово робив заяви, які співпадали з російською пропагандою, критикував українців та заявляв про намір балотуватися в президенти. Зокрема, нещодавно він заявив, що в Україні утискали "російськомовні регіони".

1 травня проти Арестовича в Україні запровадили обмежувальні заходи. Згідно із ними, блогер позбавляється всіх державних нагород, а його активи та торговлені операції на території країни блокуються.

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