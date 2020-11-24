Жалобу оголошено за померлим гендиректором КБ «Південне» Дегтярьовим

У Дніпрі четвер, 26 листопада, оголошено днем жалоби за померлим генеральним директором конструкторського бюро «Південне» Олександром Дегтярьовим.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Дніпровський міський голова Борис Філатов, оприлюднивши відповідне розпорядження.

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«Для вшанування пам’яті Дегтярьова Олександра Вікторовича, генерального директора Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. МК Янгеля, академіка НАН України, який раптово пішов з життя, оголосити у місті Дніпрі 26.11.2020 днем трауру», - йдеться в розпорядженні.

За словами Філатова, Дегтярьов належав до школи досвідчених фахівців, чиє ім‘я відоме в Україні та за її межами.

«Він був гідною людиною. Чоловіком слова, ладним робити неможливе задля легендарного конструкторського бюро», - зазначив Філатов.

Громадянська панахида за Олександром Дегтярьовим відбудеться 26 листопада з 11 до 12 у ДК Машинобудівників на вул. Робочій.

Олександр Дегтярьов: чим відомий

Сьогодні помер хворий на коронавірусну інфекцію генеральний директор державного конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярьов. Він був одним найдосвідченіших фахівців аерокосмічної галузі України.

Посаду генерального директора Дегтярьов обіймав останні два роки – з 2018 року. З 2010 по 2016 роки працював генеральним конструктором – генеральним директором.

Народився Дегтярьов у Кіровській області в Росії, освіту здобув за профілем «двигуни літальних апаратів» у Ленінградському механічному інституті й закінчив економічний факультет Дніпропетровського національного університету. Стажувався в аерокосмічних компаніях США й Франції.

Працював у КБ «Південне» з 1975 року. Кар’єрний шлях розпочався з посади інженера.

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Автор: Раїса Юргель