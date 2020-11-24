У Дніпрі четвер, 26 листопада, оголошено днем жалоби за померлим генеральним директором конструкторського бюро «Південне» Олександром Дегтярьовим.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Дніпровський міський голова Борис Філатов, оприлюднивши відповідне розпорядження.
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«Для вшанування пам’яті Дегтярьова Олександра Вікторовича, генерального директора Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. МК Янгеля, академіка НАН України, який раптово пішов з життя, оголосити у місті Дніпрі 26.11.2020 днем трауру», - йдеться в розпорядженні.
За словами Філатова, Дегтярьов належав до школи досвідчених фахівців, чиє ім‘я відоме в Україні та за її межами.
«Він був гідною людиною. Чоловіком слова, ладним робити неможливе задля легендарного конструкторського бюро», - зазначив Філатов.
Громадянська панахида за Олександром Дегтярьовим відбудеться 26 листопада з 11 до 12 у ДК Машинобудівників на вул. Робочій.
Олександр Дегтярьов: чим відомий
- Сьогодні помер хворий на коронавірусну інфекцію генеральний директор державного конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярьов. Він був одним найдосвідченіших фахівців аерокосмічної галузі України.
- Посаду генерального директора Дегтярьов обіймав останні два роки – з 2018 року. З 2010 по 2016 роки працював генеральним конструктором – генеральним директором.
- Народився Дегтярьов у Кіровській області в Росії, освіту здобув за профілем «двигуни літальних апаратів» у Ленінградському механічному інституті й закінчив економічний факультет Дніпропетровського національного університету. Стажувався в аерокосмічних компаніях США й Франції.
- Працював у КБ «Південне» з 1975 року. Кар’єрний шлях розпочався з посади інженера.
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